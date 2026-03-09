“Kıbrıs’ın güvenliği AB’nin ortak sorumluluğudur”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis adaya Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yapacağı ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın güvenliğinin Avrupa Birliği’nin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Larnaka’daki bir okulu ziyareti sırasında konuşan Hristodulidis, Mitsotakis ve Macron’un ziyaretinin “önemli olduğunu ve Kıbrıs’ın güvenliğinin aynı zamanda Avrupa’nın sorumluluğu olduğu mesajını verdiğini” ifade etti.

Hristodulidis ,“AB üyesi devletler tarafından verilen bu yanıtın – ki hızlı yanıtları için kendilerine kamuoyu önünde teşekkür etmek istiyorum – ardından AB’nin, Kıbrıs’ta gördüğümüz bu tür adımlarla, AB sınırlarının savunulması gerekliliğini pratikte kanıtlama yolunun açıldığını düşünüyorum. Ülkemizde bu kadar çok Avrupa devletinin bulunmasını özellikle önemli görüyorum” dedi.

Bu tür bir yanıtın ilk kez görüldüğünü belirten Hristodulidis, “Bu durumu özellikle önemli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lübnan basınında yer alan, Kıbrıs’ın Lübnan ile İsrail arasında doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapabileceği yönündeki haberlere de değinen Hristodulidis, bu sabah Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyledi. Hristodulidis, “Somut bir gelişme olduğunda bunu memnuniyetle kamuoyuna açıklayacağım” dedi.