Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis kürsüsünden Başbakanlık tarafından açıklanan ekonomik paket ve Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili konuştu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın ‘sürdürülebilir borç dengesini dikkat edelim, bu şekilde devam ettirelim’ şeklindeki açıklamasına değinen Şahiner, “6 buçuk milyar faiz giderinin olduğu bir mali yılda aylık olarak takriben 500 milyon TL borç faizi ödeniyor. Gideceğiniz köyün minareleri göründü” dedi.

Şahiner, Başbakanlık’ın ekonomik paketle ilgili basın açıklamasının bir ChatGPT ürünü olduğuna vurgu yaparak, “Yapay zeka servisleri birkaç gün çalışmasa, Başbakanlık açıklama bile yapamayacak. Bu seviyeye düştünüz” ifadelerini kullandı.

Tasarruf tedbirlerinden bahsederken Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla devletin cebine koyacağı rakamı da kıyaslamak gerektiğine dikkat çeken Şahiner, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu yasa tasarının son hali görülmeden oylama yapıldı ve geçti. Yani esas yasada yasan seyrüsefer harçlarındaki rakam Bakanlar Kurulu kararlarıyla 10 katına kadar çıktı. Bu da yetmedi. Bugün itibarıyla yapılan yasa değişikliğiyle birlikte seyrüsefer harçları her kalemde aşağı yukarı 10 katına yükseltildi. Ayrıyeten Bakanlar Kurulu’na da artış yapma yetkisi verilmek isteniyor.”