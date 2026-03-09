“Görüşlerimizi sınırlandırmak, düşünce özgürlüğüne en büyük darbe olur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Asım Akansoy, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, “Ülkede çok ciddi sorunlar var ve elbette bu sorunların çözümleriyle ilgili farklı farklı görüşlere sahip olabiliriz. Fakat görüşlerimizi sınırlandırmak, demokrasiye ve düşünce özgürlüğüne en büyük darbe olur” dedi.

Bazı yasaları geri çekerek, bazı yasalarla ilgili de ortak akıl üreterek yol alınması gerektiğine işaret eden Akansoy, “Bizim için önemli olan kuliste konuştuklarımızı kürsüde de konuşabilmektir” ifadelerini kullandı:

Akansoy’un açıklamaları şe şekilde:

“Burasının Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi olmadığını UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un çok iyi bilmesi lazım. Burası halkın Meclis’idir. Hep birlikte tartışır ve farklı görüşlerimizi ortaya koyarız. Demokrasinin sınırlarını kendilerinin veya bizim çizemeyeceğimizi, hepimizin toplum ve ülke için çok daha iyi adımlar atabilmek adına demokratik ilkeleri ve değerleri sonuna kadar kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ‘İstersek sizi konuşturmayız, bizim verdiğimiz izinler çerçevesinde hareket ediyorsunuz’ demek hiçbirimize yakışmaz. Ülkede çok ciddi sorunlar var ve elbette bu sorunların çözümleriyle ilgili farklı farklı görüşlere sahip olabiliriz. Fakat görüşlerimizi sınırlandırmak, demokrasiye ve düşünce özgürlüğüne en büyük darbe olur. Komitede görüşülen konu da bununla ilgilidir. Toplumda bu konuyla ilgili ciddi bir hassasiyet var ve bu görmeden geliniyor. Bunun dikkatle ele alınmasını istiyoruz.

Toplumun içinden geçtiğimiz bu kriz ve savaş sürecinde daha fazla gerilmemesini istiyoruz. Bazı yasaları geri çekerek, bazı yasalarla ilgili de ortak akıl üreterek yol alınmalıdır. Bizim için önemli olan kuliste konuştuklarımızı kürsüde de konuşabilmektir. ‘Talimat bilmem nereden geldi, bu nedenle istediğimiz kadar konuşalım bu yasa geçecek’ laflarını çok duyduk. Duymaz da olaydık. Bu şekilde bir Meclis çalışması istemiyoruz. “