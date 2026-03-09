“Seyrüsefere ve araç ruhsatlarına fahiş zam gelecek”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis’te yaptığı konuşmada seyrüsefer ve araç ruhsatı ücretlerine ilişkin düzenlemeleri eleştirdi. Barçın, hükümetin 2025 yılında seyrüsefer ve araç ruhsatlarına yasanın öngördüğü üst sınıra kadar zam yaptığını söyledi.

Barçın, “Hükümet bize 2025 yılında seyrüseferlere ve araç ruhsatlarına yasanın öngördüğü miktarın 10 katını aşamayacak şekilde bir zam yaptı. Sonra 10 katı yasanın üst limiti doldu.” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı da eleştiren Barçın, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı sonrasında seyrüsefer, ruhsat ve minimum harçlara yeni zamların gündeme gelebileceğini vurguladı. Barçın, “Şimdi Maliye Bakanı Özdemir Bey’in aklına geldi, ocak ve şubat ayında zamsız ödediği. Özdemir Bey, geçen Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı sonrası seyrüsefer, ruhsat ve minimum harçlara yüzde kaç zam yapacağını söylesin.” ifadelerini kullandı.

Barçın ayrıca yurttaşlara da çağrıda bulunarak, “Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra seyrüsefere ve araç ruhsatlarına fahiş zam gündemde olacak. Seyrüsefer borcu olan varsa gitsin ödesin.” dedi, “Ekonomik planlamanız bu mu?” sorusunu sordu.