Yoldan çıkarak çelik bariyerlere çarptı
Boğazköy’de sabah saatlerinde Samuel Kolawole Adisa'nın, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptığı kazada, yaralanan olmadı.
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Boğazköy’de sabah saatlerinde Samuel Kolawole Adisa'nın, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptığı kazada, yaralanan olmadı.
Polisten verilen bilgiye göre, 06.45 sıralarında, Boğazköy’ de Girne - Lefkoşa anayolu 6-7 kilometreleri arasında Samuel Kolawole Adisa (E-19), yönetimindeki LV 699 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.
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