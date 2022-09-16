Yoldaki görevliye çarpıp, ağır yaraladı: İlk etapta 3 gün tutukluluk

Ercan-Balıkesir anayolunda güvenlik tedbirleri alıp, yol çalışması yapan 42 yaşındaki görevli Mehmet Koçak’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan zanlı Ş.S.B. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Mehmet Karasalih, 15 Eylül tarihinde, Ercan-Balıkesir anayolu Yonca Kavşağı üzeri Balıkesir'de, 40 yaşındaki zanlının, TSV 012 plakalı araç ile tek şeritli yolda Ercan Havaalanı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiğini anlattı.

Polis, zanlının, yol içerisinde yol çizim görevlisi olarak çalışan ve gerekli emniyet tedbirlerini alıp sağ tarafı gugolarla kapatıp sol taraftan yeterli geçiş imkanı vermesine rağmen önce söz konusu gugolara ve ardından da Koçak’a aracının sağ ön kısmı ile çarpması neticesinde ağır yaralanma ile neticelenen bir trafik kazası meydana geldiğini anlattı.

Polis, kazada yaralanan Mehmet Koçak’ın olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesinin acil servise kaldırıldığını ve Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındığını söyledi. Polis, zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, başlatılan tahkikatın yeni ve ağır yaralı olan Mehmet Koçak'ın hayati tehlikesini olduğundan, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Govsa, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.