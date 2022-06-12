Yolda kaldık

Ocak 2021’de 100 TL’lik benzinle 384 kilometre yol giden araç, Haziran 2022’de sadece 58 kilometre yol gidebiliyor. ARADAKİ FARK, 326 KİLOMETRE!

Ocak 2021’de 100 TL’lik benzinle Yeşilırmak’tan Zafer Burnu’na gidip, tekrar Yeşilırmak’a dönüp, ardından da Güzelyurt’a kadar gidebilen ortalama bir araç, Haziran 2022 itibariyle 100 TL’lik benzinle Yeşilırmak’tan Güzelyurt’a gidebiliyor ancak geri dönemiyor, yolda kalıyor…

Brüt asgari ücretle

- 2021’de 761 litre

- 2022’de 259 litre



2021 yılının başında 4 bin 400 TL’lik brüt asgari ücret ile 761 litre 95 oktan kurşunsuz benzin alan vatandaş, Haziran 2022 itibariyle 7 bin TL’lik asgari ücretle sadece 259 litre alabiliyor…





Ertuğrul SENOVA

Akaryakıt fiyatları son bir yılda litre başına 20 TL’nin üzerinde zamlandı.

Ocak 2021’de 5.78 TL’den satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi, Çarşamba gün açıklanan zammın ardından 26 TL’ye yükseldi.

YENİDÜZEN, kilometre başına 0.045 litre 95 oktan benzin yakan ortalama bir aracın 100 TL’lik benzinle gidebileceği mesafenin son 1 yıllık karşılaştırmasını yaptı.

Ocak 2021’de 100 TL’lik benzinle 384 kilometre yol giden araç, Haziran 2022’de 58 kilometre yol gidebiliyor. Aradaki fark, 326 kilometre!

2021’de Yeşilırmak – Zafer Burnu – Yeşilırmak – Güzelyurt, 2022’de Yeşilırmak - Güzelyurt

Söz konusu karşılaştırma somut bir örnekle harita üzerinden anlatıldığında, durumun vahameti daha da ortaya çıkıyor…

Kilometre başına 0,45 litre 95 oktan benzin yakan ortalama bir araç, Ocak 2021’deki akaryakıt fiyatlarıyla, Yeşilırmak’tan Zafer Burnu’na gidip, tekrardan Yeşilırmak’a dönüp, ardından da Güzelyurt’a kadar gidebiliyordu.

Fakat aynı araç Haziran 2022’deki akaryakıt fiyatlarıyla Yeşilırmak’tan Güzelyurt’a gidebiliyor ancak geri dönemiyor, yolda kalıyor…

Brüt asgari ücretle 2021’de 761 litre, 2022’de 259 litre benzin

2021 yılının başında, 595 Dolar’a denk gelen 4 bin 400 TL’lik brüt asgari ücret ile 761 litre 95 oktan kurşunsuz benzin alınabiliyordu. Haziran 2022’ye gelindiğinde, 406 Dolar’a denk gelen brüt 7 bin TL’lik asgari ücretle sadece 259 litre 95 oktan kurşunsuz benzin alınabiliyor.

Kamu çalışanı 2021’de 1173 litre, 2022’de 389 litre benzin

Öte yandan “Göç Yasası” sonrası kamuya giren ve 10 yıldır çalışan 9’uncu baremin 3’üncü derecesindeki bir memur, Ocak 2021’de 6 bin 781 TL’lik brüt maaşıyla 1173 litre 95 oktan kurşunsuz benzin satın alabiliyordu. Ancak Haziran 2022’de, maaşı 10 bin 130 TL olmasına karşın sadece 389 litre yakıt alabiliyor.

Son bir yılda döviz karşısında eriyen asgari ücret