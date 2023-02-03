Yol kenarındaki tekne yandı
Güneşköy’de bu sabahın ilk saatlerinde, yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait teknede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
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Güneşköy’de bu sabahın ilk saatlerinde, yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait teknede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangın sonucu tekne ve tekneye ait motor tamamen yanarak zarar gördü. Polis, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını duyurdu.
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Etiketler : yangin, polis basın bülteni