"YÖK'ün diplomayı iptal yetkisi yoktur"

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İmamoğlu soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Soruşturma haberinin ardından Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiği iddia edildi. Bu iddia üzerine CHP tarafından "YÖK'ün iptal yetkisi yoktur" açıklaması yapıldı.

Savcılığın soruşturma başlattığının öğrenilmesinin ardından, YÖK'ün İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiği ve diplomanın kesin olarak sahte olduğu haberleri yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, dün akşam X hesabında yaptığı bir açıklamada İmamoğlu'nun diplomasının Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından iptal edildiği iddialarını reddetti. Özer, paylaşımında "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu nereden mezun?

Diploması hakkında uzun süredir iddialar seslendirilen İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. İmamoğlu'nun eğitim geçmişi hakkındaki bilgiler şöyle:

Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı, fakat birkaç gün sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesine aldırdı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul'a taşınmasının ertesinde, KKTC'de iki yıl öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) Bölümüne yatay geçiş yaptı ve bu bölümden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında başladığı yüksek lisans (MBA) eğitimine bir süre ara verdi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.