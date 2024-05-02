YÖK denetleme kurulu başkan ve heyeti DAÜ’yü ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, beraberindeki heyetle birlikte, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’nü ziyaret etti.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimdeki denetim süreçlerini ve iş birliği olanaklarını ele almak üzere ülkeye gelen heyet, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret ederek, DAÜ hakkında bilgiler aldı. Söz konusu ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında yükseköğretimdeki denetim süreçleri üzerinde durularak, yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün, Kıbrıs’ın kuzeyindeki en köklü devlet üniversite olduğunu belirterek, eğitim kalitesinin birçok uluslararası denetleme kuruluşu tarafından da tescillendiğini vurguladı.