Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artışa işaret ederek, yetkilileri önleyici ve koruyucu tedbirler alınması için bir an önce adım atmaya çağırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut, yoğun bakımlardaki doluluğa işaret ederek, son dönemde dünyada ve Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını belirtti.

Gürkut açıklamada, “Her ne kadar ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından hastalık görülme oranları, hastane ve yoğun bakım yatış ve doluluk oranları açıklanmıyor, hatta bilinmiyor olsa da ülkedeki kamu ve özel hastanelerin yoğun bakım yataklarının yüzde 100 doluluğa yakın çalıştığı, bazı günlerde yoğun bakımlarda boş yatak sorunu yaşandığı ortadadır.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın güneyinde artan viral solunum yolu hastalıkları nedeniyle hastanelerin yüzde 90 doluluğa ulaştığını ve influenza A nedeniyle kronik hastalığı olmayan, biri 43 yaşında, 4 kişinin öldüğünü hatırlatan Gürkut, yoğun bakım kapasitesinde iyileştirme ve planlama yapılması gerektiğini kaydetti.

“Ayrı enfeksiyon poliklinikleri oluşturulmalı”

Acil servislere yüksek ateş ve solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla başvuran hasta sayısındaki artışa dikkat çeken Gürkut, başka sebeplerle gelen hastalara enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak ve acil servislerin işleyişini aksatmamak için ayrı enfeksiyon poliklinikleri oluşturulması ihtiyacının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gürkut, özellikle 2 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstündeki bireyler, gebeler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler, yaşlı bakım evleri gibi toplu yaşam alanlarında yaşayanlar ve sağlık çalışanları gibi daha yüksek risk altındaki bireylerin kişisel korunma tedbirlerini artırmalarının önemine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın toplumsal ve bireysel tedbirleri artırmak için harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Gürkut, “Toplumsal ve bireysel hijyen tedbirleri hatırlatılmalı ve bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları başlatılmalıdır. Her sene, kış mevsimi öncesi, risk grubuna yönelik etkin aşılama çalışması yapılması önemlidir. Solunum yolu enfeksiyonlarını ayırt ve teşhis edecek laboratuvar kitleri ve imkanları yeterli ve yaygın olarak bulundurulmalıdır” dedi.

Özlem Gürkut, Sağlık Bakanlığı’nın hastalık yaygınlığına ve hastane başvuru ve yatışlarına dair istatistiki veri tutulması ve paylaşılması konusunda yetkili ve sorumlu olduğunu belirterek, toplumun ihtiyacına uygun sağlık hizmeti ve önleyici/koruyucu tedbirler alınması için bir an önce adım atılmasını istedi.