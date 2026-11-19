Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, okullardaki inşaat, güçlendirme ve tadilat çalışmalarının son durumuna ilişkin açıklama yaparak Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na tepki gösterdi.

KTÖS'ün 20 Ağustos'ta okullardaki çalışmalara ilişkin kamuoyuyla paylaştığı bilgilerin üzerinden üç ay geçmesine rağmen, öğrencileri başka okullara veya konteyner sınıflara taşınan bazı okullarda planlanan çalışmaların henüz başlamadığını belirten Maviş, “19 Kasım itibarıyla, bazı okullarımızda planlanan çalışmalar için tek bir çivi çakılmadı” dedi.

Bir okulun boşaltılmasının, öğrencilerin geçici olarak nerede eğitim göreceğini ve kendi okullarına ne zaman döneceğini belirleyen bir takvim gerektirdiğini kaydeden Maviş, “Bugün aylar önce boşaltılan okul binalarında çalışmalar hâlâ başlamamış, bazı okullarımızda ise konteynerde eğitim yıllardır sürmektedir” ifadelerini kullandı.

konteynerde dört yıl

Maviş'in paylaştığı bilgilere göre, binaları boşaltılarak öğrencileri konteyner sınıflara taşınan okullar arasında Alasya, Lefke İstiklal, Karakol ve Çağlayan ilkokulları bulunuyor. Alasya ve Karakol ilkokullarında dört, Lefke İstiklal ve Çağlayan ilkokullarında ise üç yıldır konteynerlerde eğitim sürüyor.

Zümrütköy İlkokulu'nda okulun tamamının kendi arazisine kurulan konteynerlere taşındığını ancak inşaatın tamamlanmadığını belirten Maviş, Polatpaşa İlkokulu'nda ise yıkım ve yeniden yapım gerekçesiyle 1. ve 2. sınıfların Şht. Zeki Salih İlkokulu'na taşındığını kaydetti. Maviş, “Sözde kısa süreli bir önlem olarak sunulan bu düzenleme nedeniyle iki okul yönetimi aynı binayı ve bahçeyi paylaşıyor. Bugüne kadar yıkım yapılmadı ve herhangi bir çalışma başlatılmadı” dedi.

Arabahmet İlkokulu'nun boşaltılmasına rağmen yazdan bu yana yıkım veya herhangi bir çalışmanın başlatılmadığını, Güzelyurt Barış İlkokulu'nda ise planlanan çalışmaların henüz başlamadığını ifade eden Maviş, okullardaki belirsizliğe dikkat çekti.

Eğitim ve inşaat iç içe

Eğitim ile inşaat çalışmalarının aynı anda sürdüğü okullardaki koşullara da değinen Maviş, Gülenyüzler Anaokulu'nda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirtti.

Mormenekşe İlkokulu'nun tek bir ağacın bile bulunmadığı yan araziye taşındığını ve bu yıl eğitime geç başladığını kaydeden Maviş, Gaziveren Anaokulu'nda eğitimin konteyner sınıflarda sürdüğünü, okul binasındaki güçlendirme çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Özgürlük İlkokulu'nda binaların tamamlanmasına rağmen çevre duvarlarının henüz bitirilmediğini ve bunun okul güvenliği açısından ciddi sorun yarattığını belirten Maviş, Fikri Karayel, Dipkarpaz, Akova-Yıldırım, Dikmen, Balıkesir-Meriç ve Konuklar ilkokullarında da inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Güvenlik ve tefrişat sorunları

Güvenlik, güçlendirme ve tefrişat bekleyen okullara da dikkat çeken Maviş, Esentepe İlkokulu'nda binalar tamamlanmasına rağmen ciddi güvenlik riski oluşturan elektrik sorununun giderilmediğini belirtti.

Ziyamet İlkokulu'nun bahçesindeki halı saha inşaatının yarım ve atıl bırakıldığını kaydeden Maviş, altında tarihi mağaralar bulunan alanda güvenlik önlemlerinin alınmadığını ifade etti.

Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun inşaatı tamamlanmasına rağmen Eğitim Bakanlığı gerekli tefrişatı sağlamadığı için henüz kullanıma açılamadığını belirten Maviş, Gelibolu ve 23 Nisan ilkokullarında ise güçlendirme projesi hazırlanmasına ve binaların güçlendirilmesi gerektiğinin bildirilmesine rağmen eğitimin mevcut binalarda sürdüğünü, herhangi bir takvimleme yapılmadığını kaydetti.

“Öğrenciler ne zaman okullarına dönecek?”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na çağrıda bulunan Maviş, “Yeniden seçilebilmek için hayal satmayı bırakmalı ve pembe tablolar sunmak yerine okullarımızın güncel durumunu kamuoyuna açıklamalıdır” dedi.

Maviş, Bakan Çavuşoğlu'na şu soruları yöneltti:

- Hangi okulda ihale sonuçlandı?

- Çalışmalar hangi tarihte başlayacak?

- Devam eden işler ne zaman tamamlanacak?

- Öğrenciler kendi okullarına ne zaman dönecek?

Açıklamasının sonunda eleştirilerini sürdüren Maviş, “Nazım Çavuşoğlu döneminde ilkokula konteynerde başlayıp, ilkokuldan konteynerde mezun olacak çocuklar var. Eserinizle övünebilirsiniz” ifadelerini kullandı.