Hür – İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, ekonomi, maliye yönetimi ve zamlara yönelik tepki gösterdi.

Hür – İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, üretimde dar boğaz, finans konularında da batık bir maliye ile karşı karşıya olunduğunu savundu.

Fiyat artışları ile tüketicilerin adanın güneyine kaydığını söyleyen Yektekin, ev tipi tüp gaz fiyatındaki artışın yarattığı olumsuz etkiye de değindi.

Yeltekin, “Sonuç olarak ülkeyi yöneten, hükümet ekonomi ve maliye konularında sınıfta kalınca, tek başarıları mazeret ve bahane üreterek zam şampiyonu hükümet anlayışının devam ettirilmesidir” ifadelerini kullandı.