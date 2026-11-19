Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Devlet Basımevi’nde oy pusulalarının basımı sırasında gündeme gelen iddiaların polis tarafından araştırıldığını, çalışanların ifadelerinin alındığını, telefonların ve kamera kayıtlarının incelendiğini açıkladı.

Özerdağ, iddiaları doğrulayan herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek, “Hiçbir şekilde orada kimsenin bir pusula çıkarma ihtimali yoktu, olmadığı da teyit edildi” dedi.

BRT’de yayımlanan “Seçime Doğru” programında konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği Devlet Basımevi’ndeki oy pusulası basımına ilişkin iddialar ve polis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

YENİDÜZEN, 18 Kasım tarihli haberinde, 6 Aralık seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının basımında emekli bir personel ile özel şirket çalışanlarının görevlendirildiğini ve pusulaların dışarıya sızdırılmış olabileceği şüphesi üzerine polis soruşturması başlatıldığını kamuoyuna duyurmuştu.

“Bir çalışanın gönderdiği WhatsApp mesajları üzerine araştırma başlatıldı”

Özerdağ, olayın 16 Kasım Pazartesi günü Devlet Basımevi’nde yaşanan personel sorununun ardından gündeme geldiğini belirtti.

Hafta sonu başlayan oy pusulası basımı sırasında, baskıda görevli olmayan bazı kişilerin baskı alanına girmek istediğini ancak yetkililerin buna izin vermediğini anlatan Özerdağ, daha sonra sendikanın çağrıldığını ve söz konusu kişilerin polis aracılığıyla arka odadaki eşyalarını almalarının sağlandığını söyledi.

Özerdağ, burada yaşanan sorunun ardından çalışanlardan birinin, daha önceki seçimlerde de görev yapan ve baskı makinelerinin teknik işleyişini bilen emekli bir personelin çalıştırılmasıyla ilgili bir siyasetçiye WhatsApp üzerinden mesajlar gönderdiğini aktardı.

Söz konusu kişinin telefon görüşmesinde de bazı iddialarda bulunduğunu belirten Özerdağ, bu bilgilerin kendilerine ulaşmasının ardından konunun araştırılmasını istediklerini söyledi.

Özerdağ, “Her ayrıntıyı, her şüpheyi dikkate almak zorundayız. Hassas bir konu olduğu için orada çalışan birinin böyle bir iddiada bulunması, gerçek olmasa bile araştırılması gereken bir konuydu” dedi.

“Telefonlar ve kamera kayıtları incelendi, herhangi bir bulguya rastlanmadı”

Polisin Devlet Basımevi’nde çalışanların ifadelerini aldığını, telefonlarını ve kamera kayıtlarını incelediğini açıklayan Özerdağ, iddialarla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Özerdağ, “Herhangi bir şekilde, iddia edilen konuyla ilgili uzaktan yakından herhangi bir husus tespit edilmedi” dedi.

Basımevinde YSK tarafından görevlendirilen 6-7 kişinin bulunduğunu kaydeden Özerdağ, bu kişilerin basılan pusulaların sayısını, paketlenmesini ve tüm süreci denetlediğini söyledi.

Basımevinde 7 gün 24 saat polis güvenliği bulunduğunu da vurgulayan Özerdağ, “Hiçbir şekilde orada kimsenin bir pusula çıkarma ihtimali yoktu, olmadığı da teyit edildi. Seçim güvenliğiyle ilgili hiçbir şüphe yoktur. Pusulalarla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur” ifadelerini kullandı.

“Soruşturma devam ederken pusulaların renklerini değiştirdik”

Özerdağ, polis soruşturması henüz sonuçlanmadan ek önlem aldıklarını ve oy pusulalarının renklerini değiştirdiklerini açıkladı.

Başlangıçta belediye meclis üyeliği pusulalarının sarı, milletvekilliği pusulalarının ise beyaz basılmasının kararlaştırıldığını belirten Özerdağ, soruşturma sürecinde bu renklerin yerlerini değiştirdiklerini söyledi.

Özerdağ, böylece milletvekilliği pusulalarının sarı, belediye meclis üyeliği pusulalarının ise beyaz olarak basılmasına karar verdiklerini ifade etti.