Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) 37 yaşında.

Yeni Kıbrıs Partisi yayımladığı mesajda, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için 37 yıl boyunca kesintisiz mücadele verdiğini ve mücadele verenlerle bir arada olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkeye yönelik uygulamalarını eleştiren YKP, ülkede nüfusun değiştirildiğini ve yapılacak seçimden Kıbrıslı Türklerin iradesinin çıkmayacağını savunarak, “YKP bu nedenle bu seçimde aday göstermemektedir” dedi.

YKP, “eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizmin ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve devrimci” mücadeleye devam edeceğini de kaydetti.