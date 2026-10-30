TDP adayları YSK'ya başvurdu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili ve yerel yönetim adayları, resmi başvurularını Yüksek Seçim Kurulu'na yaptı.

TDP üyeleri, adayları ve destekçileri, Kumarcılar Hanı'nda toplanarak başvurunun yapılacağını YSK'ya yürüdü.

İlk olarak milletvekili adayları, ardından da LTB Başkanı Mehmet Harmancı başvuru yaptı.

Başvuru sonrası konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, "Sosyal devlet poltikalarını hayata geçirme mücadelemiz resmi olarak başlamıştır" dedi.

Çeler, yolsuzluk, usulsüzlük ve adaletsizliğe karşı mücadele mesajı vererek, “Bu memlekette hesap sorulmadığı için yapanın yanına kalan bir düzen oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bu düzeni bozmaya, yıkmaya ve ülkede yeniden refah ile huzuru sağlamaya geliyoruz” dedi.

Çeler, "Bizler bu memlekete şüphesiz iyi geleceğiz" dedi.

LTB Başkanı ve başkan adayı Mehmet Harmancı ise 2014 yılında başlayan hizmet yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını araladıklarını belirterek, dördüncü dönem için Lefkoşalılardan destek istedi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Harmancı, Lefkoşa'yı geçmişin zor günlerinden çıkarıp dev projelerin konuşulduğu bir çekim merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

"Kimseyi aç ve sahipsiz bırakmadık"

​Şehirde yaşayan her canlı için ayrım gözetmeksizin çalıştıklarını ifade eden Harmancı; sokak hayvanlarından kreş imkânı bulamayan çocuklara, şiddet gören kadınlardan özel gereksinimli bireylere kadar toplumun tüm kesimlerine eşit yaşam koşulları sunduklarını kaydetti. Popülizmden uzak bir anlayışla altyapı sorunlarının üzerine gittiklerini belirten Harmancı, "Hiç kimseye biat etmedik, minnet duymadık. Her bir kuruşun hakkını Lefkoşalılara geri ödedik; bu şehirde kimseyi ne aç ne de sahipsiz bıraktık" dedi.

​Lefkoşa'nın artık mali krizler ve yılgınlıkla değil, yatırımlarla ve şeffaf yönetim anlayışıyla tanındığına dikkat çeken Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

​"Bu şehir artık yılgınlıkla, bitmişlikle, perişanlıkla değil iyi yönetimle anılan bir noktaya geldi. Eskiden arama motorlarına 'kötü yönetim' yazıldığında çıkan bir belediyeden, bugün 'iyi yönetim' yazıldığında örnek gösterilen bir noktadayız. Çocuklarımızın Kanlıdere ile buluşacağı, sanatçılarımız için kültür-sanat merkezinin yükseleceği dev projeleri hayata geçiriyoruz."

​Lefkoşa'nın geleceğini yine ilçe halkıyla omuz omuza inşa edeceklerini belirten LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

​"Bugünü emek vererek, inanarak ve çok çalışarak kazandık. Yarınlarımıza da şüphesiz hep birlikte iz bırakacağız. Kalbinizde dördüncü kez yer açacağınıza, bu şehre dördüncü kez güçlü bir mühür vuracağımıza yürekten inanıyorum. Tüm Lefkoşalılara teşekkür ederim."