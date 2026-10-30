Umut Ersoy: “Biz emekçiden yana tarafız!”

Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Kıbrıs Postası’nda Canan Onurer’in sorularını yanıtladı. Seçim vaatlerinin seçimlerden sonra mazeretlere dönüştüğünü belirten Ersoy, emekçilerden yana aynı program için mücadele ettiklerini ve sokaktaki mücadeleyi Meclis’e taşımak istediklerini söyledi.

“Basın ve ifade özgürlüğünü koruyacak değişikliklerin yapılması gerek”

Gazetecilere yönelik saldırıların geçmişten bugüne uzanan bir sürecin parçası olduğunu belirten Ersoy, cezasızlığın saldırıları teşvik ettiğini söyledi. Afrika gazetesine yönelik 2018’deki saldırıyı ve basına ilişkin yasal düzenleme girişimlerini hatırlatarak, basın ve ifade özgürlüğünü koruyacak değişikliklerin yapılması gerektiğini vurguladı. Gazetecilerle dayanışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

“Yapısal sorunları konuşmak istiyoruz”

Yolsuzluk, liyakat, şeffaflık ve dokunulmazlık tartışmalarının yalnızca hükümetin kötü yönetimine indirgenmesinin yapısal sorunları örttüğünü söyleyen Ersoy, hükümete gelmeyi hedefleyen rejim partilerinin bu yaklaşımını eleştirdi.

Siyasi ve ekonomik yapının Türkiye Cumhuriyeti egemenleriyle kurulan ilişkilerden ve sınıfsal ilişkilerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Ersoy, dayatma protokollerin, üniversitelerin vergilendirilmemesinin, güvencesiz ve sendikasız çalışmanın da tartışılması gerektiğini söyledi. Sahte diploma meselesinde bireysel sorumlulukların yanında emekçileri işini kaybetme korkusuyla karşı karşıya bırakan koşulların da sorgulanmasını istedi.

“Biz emekçiden yana tarafız”

Geçici seçim ittifakları yerine ilke ve program temelinde sürekli ortak mücadeleyi önemsediklerini belirten Ersoy, emekçilerle patronların çıkarlarının uzlaştırılamayacağını vurguladı. Taşeron işçilerle şirket sahiplerinin, kamusal sağlık ve eğitim hakkını savunanlarla özel hastane ve okul patronlarının çıkarlarının farklı olduğunu söyledi.

Tüm toplumu kucaklama söyleminin eşitsizlikleri görünmez kıldığını belirten Ersoy, bu söylemin gece kulübü ve kumarhane sahiplerini de kapsayıp kapsamadığını sorarak taraflarının emekçiler olduğunu kaydetti.

“Taleplerimiz seçim vaadi değil”

Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve kamuda taşerona son verilmesini 2022 seçimlerinde de savunduklarını hatırlatan Ersoy; sendikasız çalıştırmanın yasaklanması, ultra zenginlerden servet vergisi alınarak kamusal sağlık, eğitim ve toplu taşımaya yatırım yapılması ile AKSA’nın kamulaştırılmasının programlarında bulunduğunu belirtti.

Bu taleplerin, sosyal hizmetlerin ve kamusal kreşlerin başka partilerce de dile getirilmesinden rahatsız olmadıklarını söyleyen Ersoy, önemli olanın hayata geçirilmeleri için mücadele etmek olduğunu vurguladı. Örgütlülükleri güçlendikçe taleplerin toplumdaki karşılığının da artacağını söyledi.

“Meclis de sokak da mücadele aracıdır”

“Biz bir mücadele sözü veriyoruz” diyen Ersoy, hedeflerinin seçim propagandasıyla sınırlı olmadığını, önceki seçimden bu yana aynı program için çalıştıklarını belirtti. Meclis’i amaç değil, sınıf mücadelesinin araçlarından biri olarak gördüklerini, bildiri dağıtmaktan Meclis kürsüsünde konuşmaya ve yasa yapmaya kadar bütün araçları kullanmak istediklerini söyledi.

Halkı yalnızca seçmen olarak görmediklerini, kendi sorunlarının çözümünün öznesi kılmayı hedeflediklerini vurgulayan Ersoy, özel sektör emekçilerinin adaylık hakkını bile kullanmakta zorlandığını belirtti. Aday olmak için patrondan izin alma zorunluluğunun siyasal eşitsizliği gösterdiğini söyleyerek, emekçiler siyasette yer almadan çıkarlarının savunulamayacağını kaydetti.

“Federasyondan vazgeçmeyeceğiz”

Federal çözümün seçim döneminde konuşulmaktan kaçınılan başlıklardan olduğunu belirten Ersoy, solda bu konuda bir dönüşüm gözlemlediklerini söyledi. Devlet Bahçeli’nin federasyona yönelik açıklamalarına Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, CTP ve TDP’den yanıt gelmemesini eleştirdi.

Başka bir devletin siyasetçisinin Kıbrıslı Türk halkının geleceği konusunda kendisini karar mercii görmesini kabul etmediklerini vurgulayan Ersoy, baskılar karşısında federasyon talebinin geri itilmemesi gerektiğini söyledi. Federasyonun Kıbrıs halklarının yararına olduğunu belirterek, başkaları geri adım atsa da bu mücadeleyi sürdüreceklerini ve seçim döneminde gündemde tutacaklarını kaydetti.