Gençler sordu, adaylar cevapladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkan adayları Lefkoşa Gençlik Derneği (LGD) tarafından düzenlenen “Gençler Soruyor” panelinde bir araya geldi.

LGD Gençlik Politikaları Sekreteri Vedia Bakıroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, panele 6 Aralık yerel seçimlerine katılacak LTB başkan adayları Deniz Demircioğlu, Mehmet Aktunç, Mehmet Harmancı ve Özkul Haraç katılarak, gençlerin sorunlarını yanıtladı.

Bakıroğlu, panelin Lefkoşa'nın geleceğine yön verecek yerel yönetim politikalarını, gençlerin somut ihtiyaçları, kentsel hakları, belediye hizmetlerinden beklentileri ve demokratik katılım taleplerini ele almak için düzenlendiğini söyledi.

Vedia Bakıroğlu, “Farklı siyasi görüş ve yaklaşımların gençlerin soruları etrafında bir araya gelebilmesi, demokratik kültürümüzün gelişimi açısından son derece kıymetlidir.” dedi.

Bakıroğlu, demokrasinin yalnızca sandıkta kullanılan oydan ibaret olmadığını yurttaşların soru sorabildiği, düşüncelerini ifade edebildiği ve yönetime talip olanlarla doğrudan muhatap olabildiği ölçüde güçlendiğine inanç belirtti.

Vedia Bakıroğlu, katılımlarından dolayı tüm başkan adaylarına, verdikleri destek nedeniyle de Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ve Gençlik Federasyonu’na teşekkür etti.