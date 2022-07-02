YİNE SALLANDIK: Kıbrıs’ın batısı ve güneyinde deprem

Meteoroloji Dairesi’ne göre Kıbrıs açıklarında art arda iki deprem meydana geldi.

Kıbrıs’ın batısı ve güneyinde meydana gelen depremlerden biri saat 01:26, diğeri ise saat 02:47 olmak üzere iki deprem yaşandı.

KKTC Meteoroloji Dairesi verilerine göre saat 01:26’da yaşanan ilk deprem 3.1 şiddetinde Kıbrıs’ın batısında deniz yüzeyinin 5,0 kilometre derinliğinde yaşanırken, saat 02:47’de yaşanan ikinci deprem 2.9 şiddetinde Kıbrıs’ın güneyinde 5.1 derinliğinde meydana geldi.