Yine ani ölüm

Mağusa’da yaşayan 61 yaşındaki Arif Rençberoğlu, saat 03:30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

Polat’ın ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi”

Girne’de, geçtiğimiz gün iş yeri içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Murat Polat (E-54)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.