Yine AKSA yine usulsüzlük

Ertuğrul SENOVA

AKSA, “enterkonnekte sistem” konusunda Kalecik-3 Sözleşmesi’ne aykırı davrandı, yatırımın uygulanabilirliğini ortaya koyan fizibilite raporunu belirtilen tarihte tamamlayamadı, KIB-TEK Yönetim Kurulu, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla aykırılığa göz yumdu, ek süre verdi.

Yaşanan gelişmeler, YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı “ENTSO-E, Türkiye’den kablo ile elektrik projesine ret verdi, kablo ile elektrik projesi çöktü” haberini yeniden akıllara getirdi...

AKSA ile KIB-TEK arasında geçtiğimiz yıl imzalanan ve 1 Ağustos 2023 itibariyle yürürlüğe giren Kalecik-3 Sözleşmesi’ne göre AKSA, “Türkiye’den kablo ile elektrik” olarak anılan, “enterkonnekte sistem” konusunda, “teknik ve mali fizibilite raporunu” 1 yıl içerisinde; yani en geç 1 Ağustos’a kadar KIB-TEK’e sunması gerekiyordu.

Ancak elde edilen bilgilere göre söz konusu rapor sunulamadı; AKSA, sözleşmeye aykırı davrandı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan AKSA’nın Kıbrıs sorumlusu Şener Şentürk, “rapor tamamlandı mı?” sorusuna, “ilgililere bilgi veriyoruz” yanıtını verdi, detay vermekten kaçındı.

Yine YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ise AKSA’dan bir heyetle toplantı yaptıklarını ve 90 gün süre istediklerini, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun da AKSA’ya 90 yerine fazladan 45 gün süre tanıdığını belirtti.

Paşa, süre arttırımı konusunda Başbakan Ünal Üstel ile iletişim halinde bu kararı verdiklerini de kaydetti.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında, söz konusu fizibilite raporunun Ağustos ayı sonunda çıkacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Anımsanacağı üzere YENİDÜZEN, “Kablo ile elektrik projesi çöktü mü?” manşetinde, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı’nın (ENTSOE), “Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine kablo ile elektrik getirilmesine” onay vermediği, kararını Şubat ayında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirdiği iddiasını ortaya atmıştı.

Söz konusu iddiayı, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ortaya atmıştı…

İddia üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu; konuyla ilgili bakanlığa resmi bir bilginin gelmediğini söylemişti.

Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı, 30’dan fazla ülkenin bağlı olduğu ana şebekeye, üçüncü bir devletin bağlanmasına ilişkin karar alıcı konumda bulunuyor. Türkiye, ENTSO-E’de ‘gözlemci üye’ olarak yer alıyor.