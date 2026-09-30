Yılmazköy-Kılıçaslan Anayolu yeniden trafiğe açıldı
Yılmazköy-Kılıçaslan Anayolu, dere sularının çekilmesi ve bölgede iş makineleriyle yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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Yılmazköy-Kılıçaslan Anayolu, dere sularının çekilmesi ve bölgede iş makineleriyle yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Yol üzerinde biriken dere sularının çekilmesinin ardından iş makineleriyle gerekli çalışmalar yapılarak ulaşım yeniden sağlandı.
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