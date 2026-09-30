“Gönyeli Alayköy Belediyesi projelerle anılacak”

CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Damla Soyalp, belediye kaynaklarının insanların gündelik hayatında karşılık bulması gerektiğini belirterek şeffaf, denetlenebilir ve halkın söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Damla Soyalp, belediyeciliğin yalnızca temel hizmetlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, belediye kaynaklarının insanların gündelik hayatını kolaylaştıran hizmetlere dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Kıbrıs'ta Bahadır Ayna'nın sorularını yanıtlayan Damla Soyalp, “Bu kenti, ihtiyaçlarını ve sorunlarını iyi biliyorum. Bu sorumluluğu alabileceğime inandığım için aday oldum” dedi. Adaylığının ardından gerçekleştirdiği ziyaretlerde yurttaşlarla bir araya geldiğini belirten Soyalp, bu görüşmelerde değişim yönünde güçlü bir beklenti gözlemlediğini ifade etti.

“Kaynak neye dönüştü?”

21 yıldır Gönyeli’de yaşadığını ve bölgenin köyden kente dönüşümüne yakından tanıklık ettiğini ifade eden Soyalp, mesleği gereği soru sormayı, araştırmayı ve farklı kesimleri dinlemeyi iyi bildiğini belirterek, belediyeye ilişkin temel sorusunu şöyle ortaya koydu: “Kaynak neye dönüştü? Gönyeli Alayköy Belediyesi son 4 yılda bir projeyle anıldı mı?” Soyalp, göreve gelmesi halinde Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin projelerle anılacağını söyledi.

Belediyenin temel hizmetlerini yerine getirmesinin önemli olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını ifade eden Soyalp, büyüyen bütçenin kentte ve insanların hayatında nasıl bir karşılık bulduğunun da sorgulanması gerektiğini söyledi. Soyalp, 2025 kesin hesap rakamlarına göre belediyenin 26 milyon TL faiz geliri bulunduğunu, bunun yaklaşık 120 milyon TL’lik bir mevduata işaret ettiğini belirterek, “Belediyecilik halktan alınan kaynağın yine halka hizmet olarak dönmesidir Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin kaynağını halkın hayatına dokunur hale getireceğim” dedi.

“Halk belediyeyi sürekli denetleyebilmeli”

Şeffaf ve halkın karar süreçlerine dahil olduğu bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını belirten Soyalp, belediyenin gelir ve harcamalarının vatandaşların anlayabileceği şekilde yayımlanacağını, belediye meclisi toplantılarının canlı yayınlanacağını ve alınan kararların kamuoyuna açık olacağını söyledi. Göreve gelmeleri halinde bütçenin bağımsız bir denetçi tarafından inceleneceğini de belirten Soyalp, “Yönetim benim iki dudağım arasında olmayacak. Halk belediye başkanını yalnızca dört yılda bir değil, görev süresi boyunca denetleyebilmeli” ifadelerini kullandı.