Yağışlar pazartesiye kadar sürecek, sıcaklık düşecek

Ülkede bugünden itibaren yer yer etkili olan yağışların pazartesi gününe kadar süreceği, hava sıcaklığının ise yaklaşık 2 derece düşeceği açıklandı.

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava, pazartesiye kadar parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlı sistem pazartesiden sonra etkisini kaybedecek.

Sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise periyodun ilk yarısında Kuzeyli, ikinci yarısında ise Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.