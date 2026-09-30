Güz dönemi burs başvuruları 31 Ekim’e kadar devam edecek

Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, 14 Eylül’de başlayan 2026-2027 Öğretim Yılı Güz Dönemi Burs Başvurularının 31 Ekim tarihine kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapabileceğini anımsattı.

Çelebi, burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşılabileceğini kaydetti.

2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yükseköğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin de https://yobis.mebnet.net adresinden başvurularını online olarak yenilemeleri gerektiğini vurgulayan Çelebi, ayrıca YKS ek kontenjanları ile yerleşme hakkı kazanan ve yurt başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler için KYK Yurt başvurularının da bugün başladığını söyledi.

Çelebi, T.C.'deki devlet (Kredi ve Yurtlar Kurumu – KYK) yurtlarına başvurmak isteyen KKTC uyruklu öğrencilerin de; http://yobis.mebnet.net adresindeki "Başvurular" sekmesinde yer alan “Yurt Başvurusu” bölümünden yurt başvurularını, 12 Ekim’e kadar yapabileceğini belirtti.

Sonuçların, KYK web sayfasından duyurulacağını, Yurt ödemelerinin ise https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden yapılacağını (KKTC uyruğu olmayıp sadece T.C. uyruğu olan öğrenciler yurt başvurularını T.C. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bireysel olarak yapacaklardır) ifade eden Çelebi, 2026-2027 akademik yılında öğrenim gören tüm öğrencilere başarılar diledi.