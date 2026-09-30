İncirli: Paydaşlarla, meslek örgütleriyle ve alanında uzman isimlerle birlikte çalışacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası’nı (KTMMO) kabul etti. Gerçekleştirilen görüşmede, trafik güvenliği ve enerji başta olmak üzere ülkenin önemli sorunları ele alınırken, çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Makine mühendisleri, trafikte “sıfır ölüm” hedefi doğrultusunda atılması gereken adımlara ilişkin görüş ve önerilerini CTP heyetiyle paylaştı.

Görüşmede araç ve yol güvenliğinin artırılması ile trafik eğitiminin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ele alındı. Görüşmede ayrıca ülkede yaşanan enerji sorunlarına dikkat çekilerek, sürdürülebilir bir enerji yapısının oluşturulması için atılması gereken adımlar değerlendirildi. Enerji alanında uzun vadeli ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yaptığı değerlendirmede yeni dönemde trafik ve enerji başta olmak üzere ülkenin temel sorunlarını tüm paydaşlarla, meslek örgütleriyle ve alanında uzman isimlerle birlikte ele alacaklarını belirtti. Trafikte yaşanan sorunların çözümünde kararlı olduklarını söyleyen İncirli, enerji alanında da ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Ziyarette, Sıla Usar İncirli’ye Milletvekilleri Salahi Şahiner ile Filiz Besim eşlik ederken; KTMMO heyetinde ise Başkan Ayer Yarkıner ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.