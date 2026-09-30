Güneyde şap üreticiyi vurdu: Ne takvim belli ne destek

Kıbrıs’ın güneyinde şap hastalığının ilk vakasının tespit edilmesinin üzerinden yaklaşık yedi ay geçmesine rağmen, hastalıktan etkilenen üreticilerin ne zaman ve hangi koşullarda yeniden faaliyet göstermeye başlayabileceklerine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “PEK”, “EKA”, “Panagrotikos”, “Nea Agrotiki Kinisi” ve “Evroagrotikos” adlı tarım örgütlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanı Hristos Senekis’e gönderdikleri mektupta, şap hastalığı nedeniyle mağdur olan üreticilerin hala yeniden faaliyete başlama konusunda net bir takvim olmayışından dert yandıklarını yazdı.

Gazete, tarım örgütlerinin, bu konuda önemli gecikmeler ve durağanlık yaşandığını kaydederek, sürecin uzamasının, mağdur üreticiler üzerinde ciddi ekonomik ve mesleki yük oluşturduğunu ifade ettiklerini belirtti.

Üreticilerin, işletmelerinin geleceğine ilişkin güvenli bir planlama yapamadığına dikkat çekilen mektupta, özellikle keçi ve koyun yetiştiricilerinin faaliyetlerine yeniden başlamasının gecikmesinin, hayvancılık sektörü ve ülke tarım ekonomisi açısından daha geniş sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Mektupta ayrıca, sürecin uzamasının menşe ismi korumalı hellim açısından da risk oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

Habere göre tarım örgütleri, konuya çözüm bulunması amacıyla daha önce çeşitli girişimlerde bulunulduğunu, ancak bugüne kadar önemli bir ilerleme sağlanamadığını belirterek, gelir kaybı nedeniyle ödenecek tazminat konusunda da endişeler bulunduğunu kaydetti.

Tarım örgütleri ayrıca, yaklaşık yedi aydır ciddi bir ekonomik ve mesleki sınavdan geçen üreticilerin, faaliyetlerine ne zaman dönebilecekleri ve ne kadar mali destek alacakları konusunda daha fazla belirsizlik içinde bırakılmaması gerektiğini vurguladı.