İtfaiye Haftası'nda öğrenciler ve vatandaşlar bilgilendirildi
Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında yangın ve acil durumlara karşı farkındalık yaratmak amacıyla yangın güvenliği eğitimleri verildi, halk broşürlerle bilgilendirildi.
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İtfaiye Haftası'nda öğrenciler ve halk bilgilendirildi.
Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında yangın ve acil durumlara karşı farkındalık yaratmak amacıyla yangın güvenliği eğitimleri verildi, halk broşürlerle bilgilendirildi.
İtfaiye ekipleri tarafından ülke genelindeki ilkokullara gidildi, itfaiye şubelerini ziyarete gelen öğrencilere yangın güvenliği eğitimleri verildi.
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