“Tarihimiz boyuncu bu kadar yolsuzluk ve usulsüzlük yapılan bir dönem olmadı”

YENİDÜZEN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Üstel Hükümeti döneminde usulsüzlük, yolsuzluk, torpil, ayrımcılık ve rüşvet iddialarının arttığını, tarihi seviyelere ulaştığını vurguladı.

Kanal Sim’de yayımlanan “Haber Toplantısı” programına konuk olan İncirli, YENİDÜZEN Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ve Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova’nın sorularını yanıtladı.

İncirli, son beş yılın ülkede “usulsüzlüklerin, yolsuzlukların, torpilin, ayrımcılığın ve rüşvet iddialarının üst düzeye çıktığı bir dönem” olduğunu belirtti.

“Tarihimiz boyunca bu kadar yolsuzluk ve usulsüzlük yapılan bir dönem olmadı” diyen İncirli, devlet kurumları içerisinde ciddi siyasi baskıların yaşandığını ve bunun kurumların kapasitesini zayıflattığını savundu.

İncirli, hükümet çevresinde yaşanan çeşitli meselelerin de bu tabloya eklendiğini belirterek, “Bu ülkede nefes alıp veren herkes Üstel Hükümeti’nin yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ve sahtekarlıkla anılan bir hükümet olduğunu çok net bir şekilde görüyor” ifadelerini kullandı.

Seçime kısa süre kaldığını belirten İncirli, mevcut durumun değişeceğini vurguladı.

“Üstel Hükümeti, artık bitmiş bir hükümettir” diyen İncirli, “7 Aralık günü yepyeni bir dönem başlatacağız” ifadelerini kullandı.

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