DAÜ Öğretim Üyesi Övgün, “2026 Yılı Prof. Dr. Engin Arık Bilim İnsanı Ödülü”nü aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi, Kıbrıslı Türk Fizikçi Prof. Dr. Ali Övgün, Türk Fizik Derneği (TFD) tarafından verilen “2026 Yılı Prof. Dr. Engin Arık Bilim İnsanı Ödülü”ne layık görüldü.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Övgün, ödülünü Bodrum’da düzenlenen Türk Fizik Derneği 42. Uluslararası Fizik Kongresi’nin açılış töreninde aldı.

Törende Övgün’e ödülü, Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve ASELSAN Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi Direktörü Doç. Dr. Ahmet Fazıl Yağlı tarafından takdim edildi.

Övgün: “Bu başarıyı DAÜ ve çalışma arkadaşlarımla paylaşıyorum”

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Övgün, Prof. Dr. Engin Arık’ın bilimsel mirasını yaşatan anlamlı ödüle layık görülmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, başarısını mensubu olmaktan onur duyduğu DAÜ ve çalışma arkadaşlarıyla paylaştığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan kutlama

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Prof. Dr. Övgün’ü ödüle layık görülmesinden dolayı tebrik ederek, DAÜ akademisyenlerinin bilimsel çalışmalarıyla takdir görmesinin üniversite için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Övgün’ün çalışmalarının DAÜ’nün bilimsel birikimine ve uluslararası görünürlüğüne değerli katkılar sunduğunu ifade eden Kılıç, temel bilimler alanındaki nitelikli araştırmaların önemine dikkat çekerek, Övgün’ün başarılarının devamını diledi.