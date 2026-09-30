“İmzacılar, bu araçların karışacağı her trafik kazasından bizzat sorumlu olacak”

Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Parti, sol direksiyon araçların ülkeye girişine izin verilmesi halinde, “bu iznin altına imza atanlar ya da atacak olanların, sol direksiyon araçların karışacağı her trafik kazasından bizzat sorumlu olacaklarını” belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, sol direksiyon araçların ülkeye girişi ile ilgili kararın açık olduğu ifade edilerek, “Sol direksiyon araçlar için, özel izinler hariç; satılamaz, devredilemez hatta seyrüseferleri dahi ödenemez ibareleri bulunmaktadır.” denildi.

Açıklamada, “Ticaret Dairesi’nde sol direksiyon araçların ülkeye girişine ve onaylanmasına ‘birilerinin işi görülsün’ diye izin verilmeye mi hazırlanılıyor?” sorusu yöneltilerek, Bakan’ın vatandaşların can güvenliği için gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

Konunun takipçisi olacağını belirten TAM Parti, “Bu iznin altına imza atanlar ya da atacak olanlar bilmeliler ki; sol direksiyon araçların karışacağı her trafik kazasından bizzat sorumlu olacaklardır.” uyarısında bulunuldu.