Yılmazköy - Kılıçaslan ana yolu üzerindeki dere taştı, yol trafik akışına kapatıldı
Polis, sağanak yağış nedeniyle, Yılmazköy - Kılıçaslan ana yolu üzerinde bulunan derenin taştığını ve yolun geçici olarak trafik akışına kapatıldığı ı duyurarak sürücüleri uyardı.
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Polis, sağanak yağış nedeniyle, Yılmazköy - Kılıçaslan ana yolu üzerinde bulunan derenin taştığını ve yolun geçici olarak trafik akışına kapatıldığı ı duyurarak sürücüleri uyardı.
Polis açıklamasında bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
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