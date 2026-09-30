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Yılmazköy - Kılıçaslan ana yolu üzerindeki dere taştı, yol trafik akışına kapatıldı

Yılmazköy - Kılıçaslan ana yolu üzerindeki dere taştı, yol trafik akışına kapatıldı

Polis, sağanak yağış nedeniyle,  Yılmazköy - Kılıçaslan ana yolu üzerinde bulunan derenin taştığını ve yolun geçici olarak trafik akışına kapatıldığı ı duyurarak sürücüleri uyardı.

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Polis, sağanak yağış nedeniyle,  Yılmazköy - Kılıçaslan ana yolu üzerinde bulunan derenin taştığını ve yolun geçici olarak trafik akışına kapatıldığı ı duyurarak sürücüleri uyardı.

Polis açıklamasında bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

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