Yılmazköy-Çamlıbel ana yolunda hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı, 1 yaralı

Yılmazköy - Çamlıbel ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Mukaddes Sevinç (K-71) yönetimindeki NU 091 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarptı.

Saat 15.20 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.