Yılmaz’ın konvoyundaki polis kaza geçirdi

Temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs’ta bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konvoyundaki polis memuru Namık Özkan, trafik kazası geçirdi, omuz ve kaburga kemikleri kırıldı.

Polis Basın Subaylığı, Özkan’ın Altınbaş (Alpet) trafik ışıklarına geldiğinde yoldaki deformasyondan dolayı motosikletin kayıp düşerek sürüklendiğini belirtti.

Kaza sonucu yaralanan polis mensubu Özkan’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde omuz ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Cevdet Yılmaz da duyurdu…

Cevdet Yılmaz da kaza haberini sosyal medyası üzerinden duyurdu, Özkan’ın bilincinin açık, sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Yılmaz’ın paylaşımı şöyle: “KKTC’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz esnasında bize eşlik eden polis arkadaşımız Namık Özkan trafik kazası neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çok şükür kardeşimizin bilinci açık durumu iyi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” dedi.