Yılın son maaş artışı “%8 civarında” olacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2026 yılına ilişkin kamu maaşları ve asgari ücrette belirleyici olacak hayat pahalılığı oranının yüzde 8 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

UBP–YDP–DP hükümeti, Orta Doğu’da süren savaşı gerekçe göstererek bu yıl maaş artışlarına sınırlama getirmişti.

Buna göre, yılın ilk üç ayına ait hayat pahalılığı oranı Nisan ayı sonunda maaşlara yansıtılacak; ancak kalan dokuz aylık döneme ilişkin artışlar yıl sonuna kadar ödenmeyecek.

Bu düzenleme, kamu çalışanları ve özel sektör açısından 2026 yılı boyunca maaşlarda tek artışın ilk çeyrek verileriyle sınırlı kalacağı anlamına geliyor.

Bu çerçevede Mart ayı sonu itibarıyla oluşacak üç aylık enflasyon verisi, hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör emekçilerinin gelir düzeyi açısından kritik önem taşıyor.

Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in sunduğu programa katılan Berova, hayat pahalılığı oranına ilişkin net bir rakam vermenin mümkün olmadığını belirterek, “Yüzde 7,5 ile 8,5 bandında bir oran bekliyoruz. Projeksiyonlarımızı ortalama yüzde 8 üzerinden yaptık. Biraz altında ya da üstünde olabilir” dedi.

Yeni düzenlemenin Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini ifade eden Berova, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun da Nisan ayında toplanarak yılın son asgari ücretini belirleyeceğini söyledi.