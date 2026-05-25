“Süt paralarının ödenmemesi üreticiye vurulan büyük bir darbedir”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, bugün ödenmesi gereken süt paralarının hala üreticilerin hesaplarına yatırılmadığını belirterek hükümet ve yetkilileri eleştirdi.

Bayram öncesinde ödemelerde yaşanan gecikmenin üreticiyi mağdur ettiğini kaydeden Onalt, "hayvancıların artan maliyetler, yem fiyatları, elektrik giderleri ve üretim baskısı altında ezildiğini" söyledi.

Onalt yaptığı yazılı açıklamada, üreticinin aylardır "çok ağır şartlar altında ayakta kalmaya çalıştığını" belirterek “Üretici zaten zor şartlarda üretim yapmaya çalışıyor. Yem pahalı, mazot pahalı, elektrik pahalı… Hayvancı bir yandan maliyetlerle mücadele ederken diğer yandan da ayakta kalma savaşı veriyor. Bugün süt paralarının ödenmemesi ve ödemenin bayram sonrasına bırakılması üreticiye vurulan büyük bir darbedir.” ifadelerini kullandı.

“Bayramda insanlar ailesiyle rahat etmek ister”

Bayram öncesinde üreticinin en azından emeğinin karşılığını almayı beklediğini kaydeden Onalt, yaşanan gecikmenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir mağduriyet yarattığını da belirtti.

“Bayramda herkes ailesiyle huzurlu bir şekilde vakit geçirmek ister” diyen Onalt, birçok üreticinin ciddi ödeme sıkıntısı yaşadığını savunarak “Üretici bayrama harçlıksız giriyor. İnsanlar çocuklarına bayramlık almak, evinin ihtiyacını görmek istiyor. Ama bugün üreticinin cebinde para yok. Birçok üretici bırakın rahat bir bayram geçirmeyi, evinden çıkamayacak durumdadır.” dedi.

“Üreticinin emeği görmezden gelinemez”

Hayvancının ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından stratejik bir sektör olduğunu hatırlatan Onalt, "üreticinin sürekli mağdur edildiğini" savundu ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hükümete çağrıda bulunan Onalt, süt ödemelerinin daha fazla geciktirilmeden yapılmasını istedi. Onalt, üreticinin artık dayanacak gücü kalmadığını da kaydetti.