Yılın ilk haftasında 69 kaza meydana geldi, 22 kişi yaralandı

Ülkede geçen hafta toplam 69 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 22 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebeplerinde ilk sırada yer alırken, sürücüler en fazla trafik levha ve işaretlerine uymamak suçundan rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2-8 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen 69 kazanın, 19’u yaralanmayla, 50’si hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 22 kişi yaralandı.

Kazaların, 19’u süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 10’u kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 14’ü ise diğer etkenlerden meydana geldi.

Toplam 2 milyon 963 bin TL hasar miktarının oluştuğu kazaların, 30’u Lefkoşa’da, 19’u Girne’de, 11’i Gazimağusa’da, 5’i Güzelyurt’ta, 4’ü İskele’de yer aldı.

9 bin 523 araç sürücüsü kontrol edildi, 993’ü rapor edildi

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde toplam 9 bin 523 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 993 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik levha ve işaretlerine uymamak suçlar arasında ilk sırada yer alırken, suçların dağılımı şöyle:

“Trafik levha ve işaretlerine uymamak (158), sürat (154), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (150), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (118), emniyet kemersiz araç kullanmak (78), muayenesiz araç kullanmak (48), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (36), dikkatsiz sürüş (29), alkollü araç kullanmak (24), tehlikeli sürüş (14), "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (14), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (9), trafik ışıklarına uymamak (6), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (4), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (2) ve 147 diğer trafik suçları.”