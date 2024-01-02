Yılbaşı gecesi havaya ateş ettiler

Gönyeli’de yılbaşı gecesi havaya ateş açan S.Ş., Ş.Ş. ve H.O.B. suçüstü tespit edilerek tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlıların “kanunsuz ateşli silah taşıma kullanma ve tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde kullanma taşıma ve tasarruf, meskun mahalde ateş etme” suçlarından mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, zanlıların 31 Aralık 2023 tarihinde, saat 23:55 sıralarında, Gönyeli’de Şht. Hatem Nine Sokak üzerinde tasarruflarında bulundurdukları av tüfekleri ile havaya ateş ettikleri esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 3 adet tüfeğin, 49 adet boş, 35 adet de dolu fişeğin emare alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, aleyhlerine getirilen davalara cevap vermediklerini ifade etti.

Polis, üçü de KKTC vatandaşı olan zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.