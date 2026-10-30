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  3. Cumhurbaşkanı  Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da görüştü 
Cumhurbaşkanı  Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da görüştü 

Cumhurbaşkanı  Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da görüştü 

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.

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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi için Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

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