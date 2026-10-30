“Hukuk çiğnenerek akademik personelin sözleşmeleri sonlandırılamaz!”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), 65 yaşını dolduran akademik personelin sözleşmelerinin uzatılmaması, Kıdemli Öğretim Üyesi ve Seçkin Profesör statülerindeki belirsizlikler ve dönem ortasında öğretim üyelerinin değiştirilmek istenmesi nedeniyle Rektörlük önünde eylem gerçekleştirdi. Üniversite yönetimini hukuksuzluk ve keyfi uygulamalarla eleştiren sendika, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdüreceğini açıkladı.

DAÜ-SEN, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayından bu yana Rektörlük ve Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) ile gerçekleştirilen girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek, üniversitedeki sorunların kabul edilemez bir noktaya ulaştığını kaydetti.

Sendika, eylemin bir tercih değil, sonuçsuz kalan girişimlerin ardından zorunlu hale gelen bir uyarı olduğunu vurguladı.

2024 yılında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nin, 65 yaşını dolduran akademik personelin 67 yaşına kadar birer yıllık sözleşmelerle görevlerine devam etmesini öngördüğünü belirten DAÜ-SEN, buna rağmen bazı akademisyenlerin sözleşmelerinin uzatılmadığını ve görevlerinin sonlandırıldığını ifade etti.

Sözleşmesi uzatılmayan akademisyenler arasında “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alan bir öğretim üyesinin de bulunduğunu belirten sendika, kararın akademik ölçütlerle bağdaşmadığını kaydetti.

Önceki VYK Başkanı Şemi Bora'nın da sözleşmelerin uzatılmaması kararına itiraz ederek şerh koyduğunu aktaran DAÜ-SEN, söz konusu kararların üniversitenin yönetim organlarında da itirazlarla karşılandığını belirtti.

Sendika, Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasını ve sözleşmeleri uzatılmayan akademisyenlerin haklarının iade edilmesini istedi.

“Keyfi kriterlerle üniversite yönetilemez!”

Kıdemli Öğretim Üyesi ve Seçkin Profesör statülerine ilişkin belirsizliklere de dikkat çeken DAÜ-SEN, fakülte ve bölüm kurullarının temmuz ayından itibaren görevlendirme önerilerini Rektörlüğe ilettiğini, ancak derslerin başlamasının ardından yeni kriterler oluşturulduğunu belirtti.

Bu kriterlerin akademik kurulların görüşü alınmadan hazırlandığını ve ilgili birimlerle yazılı olarak paylaşılmadığını kaydeden sendika, benzer durumdaki akademisyenler hakkında farklı kararlar verildiğini ifade etti.

DAÜ-SEN, “Adı kriter olan bir uygulama, kişiden kişiye değişiyorsa, orada objektiflik değil, keyfilik vardır” ifadelerini kullandı.

“Dönem ortasında öğretim üyesi değiştirmek DAÜ'nün akademik değerlerine aykırıdır”

2026-2027 Güz Dönemi'nin ortasına gelindiğini ve ara sınavların başladığını hatırlatan DAÜ-SEN, dersleri yürütmekte olan bazı akademisyenlerin statülerinin hâlâ belirsiz olduğunu belirtti.

VYK kararı gerekçe gösterilerek fakültelerin önerdiği birçok öğretim üyesinin görevlendirmesinin kabul edilmediğini ve yerlerine başka akademisyenlerin atanmasının istendiğini aktaran sendika, bu yaklaşımın eğitimde sürekliliği ve akademik planlamayı olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Sendika, temmuz ayından bu yana yapılan uyarılara rağmen sorunların çözümsüz bırakılmasını ciddi bir yönetim zafiyeti olarak nitelendirdi.

“DAÜ, kendi ilan ettiği değerlerle çelişiyor!”

Üniversitenin adalet, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve akademik özgürlük ilkeleriyle mevcut uygulamaların çeliştiğini belirten DAÜ-SEN, alınan kararların gerekçelerinin ilgili akademik birimlere yazılı olarak bildirilmediğini kaydetti.

Sendika, bölüm ve fakülte kurullarının kararlarının, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun görüşü alınmadan değiştirildiğini belirterek, üniversite yönetiminin kendi ilan ettiği temel değerlere uygun davranması gerektiğini vurguladı.

“Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlerimizi sürdüreceğiz”

DAÜ-SEN, 65 yaşını dolduran akademisyenlerin sözleşmelerinin Toplu İş Sözleşmesi ve mevzuat doğrultusunda uzatılmasını, dönem ortasında öğretim üyelerinin değiştirilmesi girişimlerinden vazgeçilmesini ve fakültelerin önerdiği görevlendirmelerin onaylanmasını talep etti.

Üniversite yönetimine şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısı yapan sendika, Rektörlüğün kararlarını gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere yazılı olarak bildirmesini istedi.

Rektöre seslenen DAÜ-SEN, “Hukuka uyun. Toplu İş Sözleşmesi'ni uygulayın. Keyfi kararlardan vazgeçin ve üniversitenin akademik iradesine saygı gösterin. Personelinize sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Sendika, çalışma barışının yeniden sağlanması için açık bir diyalog süreci başlatılması çağrısında bulunarak, taleplerinin karşılanmaması halinde mücadele ve eylemlerini sürdüreceğini açıkladı.