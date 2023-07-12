Yeşilyurtlu Mehmet Üzüm, ani rahatsızlık sonucu hastanede yaşamını yitirdi

Yeşilyurt’ta sakin 56 yaşındaki Mehmet Üzüm, dün gece evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrasında kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, dün gece 23.30 sıralarında evinde rahatsızlanan Mehmet Üzüm Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Üzüm’e yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Üzüm’ün kesin ölüm sebebinin, yapılacak tetkiklerle belirleneceği, polisin soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.