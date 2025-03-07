“Yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz”

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, bölgedeki inşaat çalışmalarından çıkan kazı topraklarını değerlendirerek fidan dikimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 1 yıl önce bölgede faaliyet gösteren hafriyat şirketleriyle bu konuda protokol imzalandığı hatırlatılarak, "Anlamlı bir adım daha atıldı" ifadeleri yer aldı.

açıklamada, söz konusu protokol kapsamında Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin 300 adet okaliptüs, servi, callitris ve harup fidanı diktiği ifade edildi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak, bölgemizde faaliyet gösteren hafriyat şirketleriyle 1 yıl önce imzaladığımız protokol kapsamında, inşaat ve otel projelerinden çıkan kazı topraklarının atıl durumdaki alanlara kontrollü bir şekilde dökülmesine karar vermiştik. Bu çalışmalarla, ilerleyen yıllarda bu bölgeleri yeşil alanlara dönüştürmeyi hedefliyorduk.

Bugün, bu vizyon doğrultusunda anlamlı bir adım daha atıldı! Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte bu bölgede 300 adet okaliptüs, servi, callitris ve harup (keçiboynuzu) fidanı dikerek doğamıza can verdiler.

Bu değerli katkıları için tüm öğrencilere, öğretmenlerine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Birlikte yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz.