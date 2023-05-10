Yeşil reçeteye tabi ilaçları başkasına veren zanlı teminatla serbest

Lefkoşa’da yeşil reçete tabi ilaçları S.K’ye verdiği gerekçesiyle tutuklanan K.S.K.O, bugün yeniden yargı huzuruna çıkarıldı, teminatla serbest kaldı.

“İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket” suçlamasıyla tutuklanan zanlının yurt dışına çıkışı da yasaklandı.

Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, mahkemede bilgi verdi, zanlının İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket suçundan tutuklandığını kaydetti.

Polis, 27 Nisan’da saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde bir önceki gün aşırı derecede alkol tükettiği gerekçesi ile yatılı olarak tedavi gören S.K’nin şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında giymekte olduğu pantolunun cebinde yeşil reçeteye tabi olduğu düşünülen 16 adet hapın bulunduğunu ve söz konusu hapların emare alındığını anlattı.

Evi arandı…

Polis, S.K’den yapılan soruşturmada söz konusu hapları zanlıdan aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi hap ve damlanın ele geçirildiğini kaydetti.

Mesele ile ilgili olarak S.K’nin gönüllü ifade vererek üzerinde tespit edilen hapları zanlı K.S.K.O’dan aldığını belirttiğini anlatan polis, konu ilaçları yazan doktordan ifade temin edildiğini kaydetti.

Teminat…

Polis, zanlının davasında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 4 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Çeliker, ayrıca ilgili doktor ve eczaneye aleyhinde de soruşturma başlatılmasına emir verdi.