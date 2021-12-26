Yerel üreticiler, sanatçılar, esnaflar, sivil toplum Ekolojik Pazar’da buluştu

Murat OBENLER

Bir grup gönüllünün organize ettiği Ekolojik Çarşı(Pazar) yerel üretciler, esnaflar, sanatçılar ve sivil toplumu Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde buluşturdu.

Yerel üretime, yaratıcılığa ve dayanışma katkıda bulunma amacıyla 25 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen etkinlikte gün boyu satışlar olurken Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi bir kez daha canlı,hareketli, ekolojik ve dayanışma ruhuyla organize edilen bir etkinliğe evsahipliği yaptı.

Etkinlikte klasik müzik sanatçısı Eser Öktem de bir klasik müzik dinletisi verdi.