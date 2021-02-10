Yerel bulaş tırmansa da sokağa çıkan çok… Yasak var ama…

Ayşe GÜLER

Ülke genelinde COVID-19 ile mücadele kapsamında, 31 Aralık’tan bugüne önce ‘kısmi’ sonra da ‘tam kapanma’ kurallarına uymayarak, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 349 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis tarafından yapılan denetimlerde; yasağa uymayan 11 işyeri de tespit edildi.

Yerel vakaların artmasının ardından ilk etapta 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında 22.00 ile 05.00 saatlerini kapsayan ‘kısmi sokağa çıkma’ yasağı uygulanmıştı.

Ardından karar uzatılmamış, 17-25 Ocak dönemi için yasak başlatılmıştı.

Karar halen yürürlükte…

GÜN GÜN YASAK İHLALİ: 31 ARALIK-4 OCAK: 41 KİŞİ

31 Aralık: 11 kişi

1 Ocak: 12 kişi

2 Ocak: 7 kişi

3 Ocak: 11 kişi

17 OCAK-9 ŞUBAT: 259 KİŞİ, 11 İŞYERİ

17-18 Ocak: 4 kişi

20 Ocak: 7 kişi

21 Ocak: 1 kişi

22 Ocak: 6 kişi

23 Ocak: 10 kişi

24-25 Ocak: 4 kişi

28-29 Ocak: 16 kişi, 4 işyeri

30 Ocak: 21 kişi

31 Ocak: 24 kişi, 1 işyeri

2 Şubat: 10 kişi, 2 işyeri

3 Şubat: 10 kişi

4 Şubat: 16 kişi

5 Şubat: 19 kişi

6 Şubat: 16 kişi, 1 işyeri

7 Şubat: 33 kişi

8 Şubat: 20 kişi

9 Şubat: 49 kişi

31 Aralık-4 Ocak: 41 kişi

Polis Basın Subaylığı tarafından duyurulan denetim sonuçlarına göre;

31 Aralık’tan 4 Ocağa kadar 41 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalnızca yılbaşı günü, yani 31 Aralık’ta 11 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti.

Verilere göre 1 Ocak’ta 12, 2 Ocak’ta 7, 3 Ocak’ta ise 11 kişinin kurallara uymadığı belirlendi.

Vaka arttı, yasağa uymayanlar da çoğaldı…

4 Ocak’ta kısmi sokağa çıkma yasağının uzatılmamasının ardından, bu yöndeki ikinci karar 17 ila 25 Ocak tarihleri arasında alındı.

Söz konusu dönemde özellikle yerel bulaş ve vaka sayısında artış yaşanmasına rağmen, yasaklara uymayan kişi sayısının da aynı oranda yükselmesi, polis verilerine yansıdı.

Bir haftada 32 kişi…

Verilere göre 17-25 Ocak arasında toplam 32 kişi hakkında polis yasal işlem başlatmıştı.

Polis denetimlerinde; en fazla yasal işlem 23 Ocak’ta yapılmıştı.

Bu tarihte 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenmişti.

17-18 Ocak’ta 4, 20 Ocak’ta 7, 21 Ocak’ta 1, 22 Ocak’ta 6, 23 Ocak’ta ise 10, 24-25 Ocak’ta ise 1 kişi yasağa uymamıştı.

7 Şubat’ta 33 kişi

25 Ocak’ın ardından yasağa uymayan kişi sayısı arttı, bazı işyerlerinin kapalı olması gerekirken açık olduğu kayıtlara geçti.

Polis, bu tarihten 8 Şubat’a kadar 259 kişi hakkında yasal işleme gitti.

11 işyeri hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Yasal işlem başlatılan kişi sayısı gün ve gün arttı. Denetimlerde en fazla yasal işlem 7 Şubat’ta başlatıldı.

Söz konusu tarihte 33 kişinin yasağa rağmen sokağa çıktığı tespit edildi.

Dün yapılan denetmelerde ise 49 kişi hakkında dava okunduğu belirtildi.

Fotoğraf Burçin Aybars