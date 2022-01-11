Yerbilim Mühendisler Odası’ndan Tatar’a tepki

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın depremden sonra yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.

Vadilili, Cumhurbaşkanlığı altında deprem komitesi kurulduğunu ilk kez duyduklarını kaydederek, kendilerinin bu konuda uzman ve ilgili oda olmalarına rağmen hiçbir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti.

Vadilili, Tatar’ın açıklamalarına gönderme yaparak “Sn. Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı sarayının tehlike arz ettiği yönündeki yakın zamandaki açıklamaları, bugün deprem komitesinin yapmış olduğu incelemeler ve külliye projesine bütçe ayrılması olaylarının bu kadar sık ve iç içe gelmesini ise manidar ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tam metni:

Adamızın civarında gerçekleşen ve tüm ülkede hissedilen depremin sabahı Sn. Tatar’ın yapmış olduğu deprem değerlendirmesi sayesinde Cumhurbaşkanlığı altında deprem komitesi kurduğunu ve komitenin uzun zamandan beridir çalışmalar yürüttüğünü, uyarılar içeren bir açıklama yapma hazırlığı içerisinde olduğunu ilk defa bizler de kamuoyu ile aynı anda öğrenmiş olduk.

Yaptığımız istişareler sonucunda komite toplantısına katılan meslektaşlarımızın Cumhurbaşkanlığı tarafından kendilerine yapılan bireysel davet sonucu orada olduklarını anladık. Tabii ki meslektaşlarımız kendilerine yapılan davete katılma hakkına ve özgürlüğüne sahiptirler. Cumhurbaşkanlığının toplantıya kurumsal bir davet yerine bireysel daveti seçmiş olması üzülerek söylemek isteriz ki kurumların göz ardı edilmesine olanak sağlamaktadır ve bu bizlere dün akşam gerçekleşen depremden daha fazla zarar vermiştir.

Davet yapılmamasındaki gerekçeyi anlamamakta güçlük çekmekle beraber odamıza Cumhurbaşkanlığı tarafından kurumsal bir davet gelmiş olsaydı “deprem komitesi”nin oluşumunda yer alır ve gerekli katkıyı seve seve koyardık.

Deprem bir doğa olayıdır. Kaynağının tespiti ve alınacak önlemler multidisipliner bir çalışma ürünü ile yapılmaktadır. Bizler KTMMOB çatısı altında var olan Yerbilim Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası bu iş ve güç birliğini başarmış, bilime uygun hareket eden kurumlarız. Bu medeni ve bilimsel anlayışa sahip oda yönetimimiz kurulan deprem komitesinin basın açıklamasında bilgi verildiği gibi amacına hitap edecek derecede mesleki zenginliğe sahip olmadığını değerlendirmektedir.

Ayrıca basın açıklamasında “deprem komitesinin uzun zamandan beridir çalışma yürüttüğü” yönündeki bilgilendirmeyi katılım gösteren oda üyelerimiz nezdin de sorguladığımızda komitenin “ilk defa dün cumhurbaşkanlığı sarayında toplandığı” bilgisine ulaştığımızı da söylememiz farz olmuştur.

Yine basına çıkan haberlerde Komitenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın deforme olmuş binasında inceleme yaptıklarına yönelik bilgilendirme yapıldığı görülmektedir. Sn. Tatar’a hatırlatmak isteriz ki sarayın depreme dayanıklı olup olmadığına yönelik çalışma KTMMOB tarafından kendisinden önceki Cumhurbaşkanı döneminde yetkin mühendisler tarafından gerçekleştirilip raporlanmış ve Cumhurbaşkanlığına teslim edilmiştir. Tekrardan böyle bir arayış içerisine girilmesinin gereği yoktur.

Sn. Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı sarayının tehlike arz ettiği yönündeki yakın zamandaki açıklamaları, bugün deprem komitesinin yapmış olduğu incelemeler ve külliye projesine bütçe ayrılması olaylarının bu kadar sık ve iç içe gelmesini ise manidar ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Oğuz Vadilili

Yerbilim Mühendisleri Oda Başkanı.