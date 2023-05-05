Yenişehir’deki kaza: “Alkollü sürücü kırmızı ışıkta durmadı”

Yenişehir’de dün akşam meydana gelen trafik kazasıyla ilgili tutuklanan alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Hüseyin Kanat, Perşembe akşamı Lefkoşa, Yenişehir’de, 83 miligram alkollü olduğu tespit edilen 60 yaşındaki C.F. isimli şahsın trafik ışıklarında kırmızı yanmasına rağmen aracını sürmeye devam ettiğini anlattı.

Polis, kırmızı ışığa karşın yoluna devam eden C.F. isimli şahsın, o esnada sağ tarafından, yeşil ışık yanması nedeniyle yoluna devam eden Fulya Sındır’ın yönetimindeki araçla çarpıştığını söyledi.

Polis, kaza sonucu araç sürücüsü Fulya Sındır ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Serpil Sındır’ın yaralandığını, kaza yerine gelen ambulanslar ile kaldırılmış oldukları hastanede yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındıklarını anlattı.

Polis, DN 444 plakalı araç sürücüsünün tutuklandığını belirterek, soruşturmanın devam etmekte olduğunu, bu kapsamda zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.