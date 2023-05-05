Yenişehir ışıklarında kaza!

Lefkoşa Yenişehir ışıklarında akşam saat 23.00 sıralarında iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan bir sürücü Lefkoşa itfaiye şubesi ekipleri tarafından kurtarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı... Polisin kazayla ilgi soruşturması sürüyor.

Foto: Yenidüzen