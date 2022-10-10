Yenilenebilir enerjinin zirvesi Kıbrıs’ta toplanıyor

Elektrik Mühendisleri Odası, (EMO) dünyadaki enerji geçişi ve yenilenebilir enerji süreçlerindeki gelişmelerin güncellenmesi amacıyla 21 Ekim tarihinde Lord’s Palace Hotel’de ‘Yenilenebilir Enerji Zirvesi’ düzenliyor.

EMO, zirveye katılım için 18 Ekim’e kadar EMO Sekreterliği’ne kayıt yapılmasının zorunlu olduğu bilgisini verdi.

EMO’nun gerçekleştireceği ‘Yenilenebilir Enerji Zirvesi’nde sektörle ilgili değerlendirmeler, sektörün gereksinim ve beklentileri de irdelenecek. Alanlarında uzman 3 farklı moderatör ve 13 farklı konuşmacının katılacağı zirve, 3 oturumdan oluşacak ve tüm gün sürecek.

‘Fotovoltaik Sistemlerin Şebekeye Entegrasyonu’, ‘Alternatif Yenilenebilir Sistemler (CSP, Rüzgâr, Hidrojen, Depolama)’ ve ‘Enerji Geçişi Süreçlerinde Gerekli Mevzuatlar’ başlıklı oturumların yapılacağı zirve için, Enerji Verimliliği Derneği de organizasyonu destekliyor.