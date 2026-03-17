Yenikent’te 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Gönyeli’de sakin 24 yaşındaki Rodrigue Sibomana., Yenikent’te kalmakta olduğu ikametgahta yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Polis açıklamasına göre, olay saat 20.30 sıralarında meydana geldi Rodrigue Sibomana’nin cansız bedeni, bulunduğu evde tespit edilirken, olay yerine çağrılan doktor tarafından yapılan ilk dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, polis soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.